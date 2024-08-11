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Россия выдает старые видео с Донбасса за удары по ВСУ в Курской области, - The Insider

Фото: The Insider разоблачил РФ на фейках (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Минобороны РФ публикует видеозаписи "успешных ударов" по ВСУ на курском направлении. Однако на самом деле эти видео были сняты давно и в других места.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Insider .

В частности, 10 августа, государственное росСМИ РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны опубликовало видео того, как "российские вертолеты Ми-28НМ нанесли удары авиаракетами С-13 по живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области".
 

 

Однако по данным The Insider, на самом деле видео было снято в Кременной и в Часовом Яру.

Мало того 9 августа, Минобороны опубликовало ролик, иллюстрирующий якобы новые удары российских военных по ВСУ в Сумской области. Однако этот ролик также был снят достаточно давно - его еще 14 июля публиковал ТАСС.

Ситуация в Курской области

Напомним, сегодня украинское подполье сообщило, что россияне начали перебрасывать военных с Покровского на Курское направление.

Более того, глава Комитета обороны парламента Германии Маркус Фабер отметил, что курская операция закладывает основу для переговоров с преемником российского диктатора Владимира Путина.

В материале РБК-Украина мы собрали всю имеющуюся информацию о происходящем в Курской области Российской Федерации по состоянию на 11 августа.

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