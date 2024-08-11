Россия выдает старые видео с Донбасса за удары по ВСУ в Курской области, - The Insider

В частности, 10 августа, государственное росСМИ РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны опубликовало видео того, как "российские вертолеты Ми-28НМ нанесли удары авиаракетами С-13 по живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области".



Однако по данным The Insider, на самом деле видео было снято в Кременной и в Часовом Яру.

Мало того 9 августа, Минобороны опубликовало ролик, иллюстрирующий якобы новые удары российских военных по ВСУ в Сумской области. Однако этот ролик также был снят достаточно давно - его еще 14 июля публиковал ТАСС.