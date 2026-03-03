Росія вербує студентів для війни проти України, - ЗМІ

За даними видання, нещодавно в рамках зусиль із залучення студентів для укладення контрактів з Міноборони - участь беруть 57 університетів, а також 13 коледжів і технічних училищ.

Усе це відбувається у 24 регіонах, водночас Echo пише, що фактична кількість закладів, які займаються набором кадрів, імовірно, значно вища.

Також повідомляється, що в університетах, таких як Російський економічний університет імені Плеханова і Далекосхідний федеральний університет, вводяться квоти на підготовку студентів для служби в російській армії.

Подібна методика набору студентів описується як підхід "батога і пряника", за якого студентам обіцяють великі виплати. Ба більше, їм обіцяють, що в деяких випадках будуть додаткові виплати за рахунок університетів.

У рекламному тексті контракту йдеться про те, що вакансія позиціонується як набір у "сили безпілотних систем" і подається як захоплююча кар'єра у високотехнологічній галузі, яка забезпечить затребувані сучасні навички.

Вербувальники описують таку військову службу як академічну відпустку, яка дозволяє студентам "спокійно продовжити" навчання після війни. Також згадувалося, що деяким навіть обіцяють "гарантоване звільнення" після закінчення терміну дії контракту.

"Водночас на студентів чиниться тиск з метою змусити їх відвідувати збори з набору персоналу, погрожуючи покаранням за неявку. Іноді студентів, особливо тих, у кого погана успішність, особисто викликають в адміністрацію, де їх примушують підписати контракт", - пише Echo.

Згідно з публікацією, директор коледжу в Новосибірську назвав "боягузами" студентів, які не висловили бажання йти на війну.

Echo додало, що проведена оцінка успішності студентів із різним рівнем освіти може виявитися успішною довгостроковою стратегією.