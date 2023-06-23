Росія вербує студентів з Непалу на війну проти України, - ЗМІ

Студентів з Непалу, які приїхали в Росію для навчання, вербують на війну проти України. Їх заохочують грошовою винагородою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російську службу BBC News .

Як повідомляється, навесні 2023 року в соцмережі ТіkТоk з'явилися відео студентів з Непалу, які опинилися в тренувальних таборах армії РФ. В одному з роликів непалець похвалився довідкою про підписання контракту на військову службу. При цьому вказано винагороду в розмірі 195 тисяч рублів на місяць (близько 2300 доларів).

Автор одного з відео розповів, що приїхав з Непалу за студентською візою, але до кінця навчання відчув брак грошей. У зв'язку з цим вирішив піти добровольцем в російську армію. Непалець пройшов медкомісію, склав письмовий тест з російської мови, після чого його зарахували до ЗС РФ.

Він також розповів, що ледь не щодня отримував телефонні дзвінки від непальців, які хотіли б воювати в російській армії. Йдеться і про тих, хто зараз живе в Росії, і про тих, хто залишився в рідній країні. Особливо багато дзвінків від людей, які звільнилися з поліції або Збройних сил. Усі вони кажуть, що для них це спосіб заробити, а потім "не просто залишитися в Росії, а й перевезти сюди сім'ї".

Однак варто зазначити, що у Непалі найманство є кримінальним злочином.

Росія вербує іноземців на війну проти України

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські офіційні особи Південного федерального університету чинять тиск на африканських студентів, аби вони приєдналися до бойових дій проти України.

За словами студентів, офіційні особи ПФУ намагалися переконати їх прийняти пропозицію або від російської армії, або від сумнозвісної ПВК "Вагнера". Обидві сторони готові заплатити від 3000 до 5000 доларів іноземцям, які бажають воювати проти України.

Студенти сказали, що деякі чиновники попередили їх, що російський уряд може відмовити їм у певних привілеях. Мова йде про підвищення плати за навчання та скасування стипендій для деяких іноземних студентів, якщо вони не приймуть цю пропозицію.

Окрім того, ПВК "Вагнера" звільняє повстанців із в'язниць Центральноафриканської Республіки, і відправляє їх, зокрема, на війну в Україну.