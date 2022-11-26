Росіяни вербують африканських студентів на війну проти України, - ЗМІ

За словами студентів, офіційні особи ПФУ намагалися переконати їх прийняти пропозицію або від російської армії, або від сумнозвісної ПВК "Вагнера". Обидві сторони готові заплатити від 3000 до 5000 доларів іноземцям, які бажають воювати проти України. Студенти сказали, що деякі чиновники попередили їх, що російський уряд може відмовити їм у певних привілеях. Мова йде про підвищення плати за навчання та скасування стипендій для деяких іноземних студентів, якщо вони не приймуть цю пропозицію.

"Троє чиновників, які зустрічали нас у нашому гуртожитку, так намагалися переконати нас воювати за Росію. Вони сказали, що ми можемо недовго повоювати в Україні, заробити стільки грошей, а потім повернутися до Росії, щоби продовжити своє навчання. Вони кілька разів нагадували нам, що деякі африканці вже воюють в Україні та заробляють добрі гроші.", - заявив виданню один зі студентів.

Співробітники російських служб безпеки у Ростові-на-Дону також намагалися завербувати африканських студентів на війну проти України. За словами студента, до них регулярно підходять представники поліції або солдати у парку. Вони намагаються переконати іноземців відправитись на війну.

Нігерійські студенти, які розмовляли з The Daily Beast, сказали, що не збираються воювати в Україні. Проте їм відомо про інших студентів, які опинилися у фінансовій пастці та які розглядають пропозицію відправитись на війну.

"Куди б ми не пішли, люди намагаються переконати нас воювати в Україні. Тиск такий сильний", - сказав сенегальський студент.