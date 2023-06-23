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Россия вербует студентов из Непала на войну против Украины, - СМИ

Новина українською →
Пятница 23 июня 2023 22:40
Россия вербует студентов из Непала на войну против Украины, - СМИ Фото: Россия вербует студентов из Непала на войну против Украины (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Студентов из Непала, которые приехали в Россию для обучения, вербуют на войну против Украины. Их завлекают денежным вознаграждением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на русскую службу BBC News.

Как сообщается, весной 2023 года в соцсети ТіkТоk появились видео студентов из Непала, оказавшихся в тренировочных лагерях армии РФ. В одном из роликов непалец похвастался справкой о подписании контракта на военную службу. При этом указано вознаграждение в размере 195 тысяч рублей в месяц (около 2300 долларов).

Автор одного из видео рассказал, что приехал из Непала по студенческой визе, но до конца обучения почувствовал нехватку денег. В связи с этим решил пойти добровольцем в российскую армию. Непалец прошел медкомиссию, сдал письменный тест по русскому языку, после чего его зачислили в ВС РФ.

Он также рассказал, что чуть не каждый день получал телефонные звонки от непальцев, желающих воевать в российской армии. Речь идет и о тех, кто сейчас живет в России, и о тех, кто остался в родной стране. Особенно много звонков от людей, которые уволились из полиции или Вооруженных сил. Все они говорят, что для них это способ заработать, а затем "не просто остаться в России, а перевезти сюда семьи".

Однако следует отметить, что в Непале наемничество является уголовным преступлением.

Россия вербует иностранцев на войну против Украины

Напомним, ранее сообщалось, что российские официальные лица Южного федерального университета оказывают давление на африканских студентов чтобы они присоединились к боевым действиям против Украины.

По словам студентов, официальные лица ПФУ пытались убедить их принять предложение либо от российской армии, либо от печально известной ЧВК "Вагнера". Обе стороны готовы заплатить от 3000 до 5000 долларов иностранцам, желающим воевать против Украины.

Студенты сказали, что некоторые чиновники предупредили, что российское правительство может отказать им в определенных привилегиях. Речь идет о повышении платы за обучение и отмену стипендий для некоторых иностранных студентов, если они не примут это предложение.

Кроме того, ЧВК "Вагнера" освобождает повстанцев из тюрем Центральноафриканской Республики и отправляет их, в частности, на войну в Украину.

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