Для відправки в Україну. У ПВК "Вагнера" почали вербувати ув'язнених із ЦАР
ПВК "Вагнера" звільняє повстанців із в'язниць Центральноафриканської Республіки, і відправляє їх, зокрема, в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Daily Beast.
За словами джерел у ЦАР, де озброєні повстанці контролюють значну частину країни вже близько десяти років, десятки чоловіків, які перебувають під вартою в армії та поліції за такі злочини, як зґвалтування та вбивства, зараз вербуються до місцевого крила "Вагнера".
"З жовтня вони (вагнерівці – ред.) звільняють повстанців і ніхто не може їх зупинити, тому що уряд дав їм стільки влади, що вони можуть діяти так, як їм заманеться", - кажуть джерела.
Раніше ми писали, що в Центральноафриканській Республіці в місті Босангоа з військового об'єкта, пов'язаного з російськими найманцями з ПВК "Вагнера", було завдано авіаудару.
Днями у ЗМІ повідомляли, що в Росії вербують до ПВК "Вагнера" студентів Африки, щоб відправити воювати до України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.