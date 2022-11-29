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Для відправки в Україну. У ПВК "Вагнера" почали вербувати ув'язнених із ЦАР

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Вівторок 29 листопада 2022 19:00
Для відправки в Україну. У ПВК "Вагнера" почали вербувати ув'язнених із ЦАР Фото: Сергій Пригожин (currenttime.tv)
Автор: Константин Широкун

ПВК "Вагнера" звільняє повстанців із в'язниць Центральноафриканської Республіки, і відправляє їх, зокрема, в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Daily Beast.

За словами джерел у ЦАР, де озброєні повстанці контролюють значну частину країни вже близько десяти років, десятки чоловіків, які перебувають під вартою в армії та поліції за такі злочини, як зґвалтування та вбивства, зараз вербуються до місцевого крила "Вагнера".

"З жовтня вони (вагнерівці – ред.) звільняють повстанців і ніхто не може їх зупинити, тому що уряд дав їм стільки влади, що вони можуть діяти так, як їм заманеться", - кажуть джерела.

Раніше ми писали, що в Центральноафриканській Республіці в місті Босангоа з військового об'єкта, пов'язаного з російськими найманцями з ПВК "Вагнера", було завдано авіаудару.

Днями у ЗМІ повідомляли, що в Росії вербують до ПВК "Вагнера" студентів Африки, щоб відправити воювати до України.

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ПВК Вагнера ЦАР Вторгнення Росії до України
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