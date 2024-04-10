Росія вдруге за ніч атакує Україну "Шахедами": де оголошено тривогу

Російські війська сьогодні вночі, 10 квітня, близько 2 ночі запустили по території України ударні безпілотники типу "Шахед".

У Повітряних силах ЗСУ наголосили, що безпілотники залетіли у повітряний простір України з боку Чорного моря. В Одеській та Миколаївській областях оголосили повітряну тривогу.

Повідомлялося про вибухи у Миколаєві та Запоріжжі.

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