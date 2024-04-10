Россия во второй раз за ночь атакует Украину "Шахедами": где объявлена тревога

Российские войска сегодня ночью, 10 апреля, около 2 ночи запустили по территории Украины ударные беспилотники типа "Шахед".

В Воздушных силах ВСУ отметили, что беспилотники залетели в воздушное пространство Украины со стороны Черного моря. В Одесской и Николаевской областях была объявлена воздушная тревога.

Сообщалось о взрывах в Николаеве и Запорожье.

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