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Россия во второй раз за ночь атакует Украину "Шахедами": где объявлена тревога

Среда 10 апреля 2024 05:03
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Россия во второй раз за ночь атакует Украину "Шахедами": где объявлена тревога Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Россия во второй раз за ночь 10 апреля запустила группу ударных дронов типа "Шахед" из акватории Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

"Новая группа ударных БПЛА движется из акватории Черного моря в направлении Одесской области", - говорится в сообщении.

Воздушную тревогу объявили в Одесской и Запорожской областях.

Атака "Шахедами" на юг Украины

Российские войска сегодня ночью, 10 апреля, около 2 ночи запустили по территории Украины ударные беспилотники типа "Шахед".

В Воздушных силах ВСУ отметили, что беспилотники залетели в воздушное пространство Украины со стороны Черного моря. В Одесской и Николаевской областях была объявлена воздушная тревога.

Сообщалось о взрывах в Николаеве и Запорожье.

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