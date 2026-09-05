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Росія вдруге за короткий час вдарила по "Епіцентру" в Миколаєві

00:48 05.09.2026 Сб
2 хв
Ворог знову цілив саме в цивільні об'єкти
aimg Катерина Коваль
Росія вдруге за короткий час вдарила по "Епіцентру" в Миколаєві Фото: рятувальники ліквідовують наслідки атаки (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
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Увечері росіяни повторно атакували торговельний центр у Миколаєві безпілотниками типу "шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича.

Внаслідок атаки постраждала 17-річна дівчина, якій уже надали необхідну медичну допомогу.

За словами Сєнкевича, дівчина лікуватиметься амбулаторно. Мер наголосив, що під ударами ворога вкотре опиняються саме цивільні об'єкти - торговельні центри, супермаркети, житлові будинки, якими щодня користуються звичайні люди.

Адміністрація району вже обстежила житловий сектор поблизу місця удару - попередньо зафіксовано пошкодження, зокрема вибиті вікна. Міська влада зв'яжеться з власниками пошкоджених квартир, щоб допомогти закрити вікна

За даними "Суспільного", удар безпілотниками "Shahed" 4 вересня прийшовся саме по торговельному центру "Епіцентр" у Миколаєві..

"Епіцентр" уже неодноразово опинявся під ударами Росії останнім часом. 28 серпня Росія вгатила по "Епіцентру" в Запоріжжі - виникла сильна пожежа, є поранені, і це вже не перша атака саме по території цього торговельного центру. Того ж дня удару зазнав і бізнес по всій країні - у Сумах та на Київщині знищили об'єкти "Нової пошти".

За два дні, 27 та 28 серпня, Росія по суті влаштувала цілеспрямований терор проти українського бізнесу - серед постраждалих опинилися "Епіцентр", "Нова пошта", Roshen, Comfy, "Фора", "Аврора", "Коло", а також книгарні та видавництва.

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