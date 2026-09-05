Росія вдруге за короткий час вдарила по "Епіцентру" в Миколаєві

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича.

За даними " Суспільного ", удар безпілотниками "Shahed" 4 вересня прийшовся саме по торговельному центру "Епіцентр" у Миколаєві..

За словами Сєнкевича, дівчина лікуватиметься амбулаторно. Мер наголосив, що під ударами ворога вкотре опиняються саме цивільні об'єкти - торговельні центри, супермаркети, житлові будинки, якими щодня користуються звичайні люди.

"Епіцентр" уже неодноразово опинявся під ударами Росії останнім часом. 28 серпня Росія вгатила по "Епіцентру" в Запоріжжі - виникла сильна пожежа, є поранені, і це вже не перша атака саме по території цього торговельного центру. Того ж дня удару зазнав і бізнес по всій країні - у Сумах та на Київщині знищили об'єкти "Нової пошти".

За два дні, 27 та 28 серпня, Росія по суті влаштувала цілеспрямований терор проти українського бізнесу - серед постраждалих опинилися "Епіцентр", "Нова пошта", Roshen, Comfy, "Фора", "Аврора", "Коло", а також книгарні та видавництва.