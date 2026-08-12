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Росія вдарила по житлових будинках в Одесі, є пошкодження

02:16 12.08.2026 Ср
1 хв
На місці удару вже розгорнули оперативний штаб
aimg Катерина Коваль
Фото: рятувальники працюють на місці влучання (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Уночі 11 серпня Росія атакувала Одесу. Внаслідок удару пошкоджено квартиру на п'ятому поверсі житлового будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської обласної військової адміністрації Сергія Лисака у Telegram.

Про атаку на Одесу повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак - за його словами, попередньо постраждав житловий будинок, а деталі на той момент ще з'ясовували.

Згодом стало відомо, що пошкоджено квартиру на п'ятому поверсі. Господарів у момент удару вдома не було, тож інформація про постраждалих наразі не надходила.

На місці працюють усі оперативні та комунальні служби, розгорнуто оперативний штаб.

Фото: наслідки атаки на Одесу в ніч на 12 серпня (t.me/odesaMVA)

У ніч на 9 серпня росіяни здійснили комбінований удар по місту дронами й балістичними ракетами - тоді зафіксували руйнування та постраждалих. Того ж дня частина міста залишилася без електро- та водопостачання, а рух електротранспорту тимчасово призупинили.

Згодом з'ясувалося, що енергетика Одеси пошкоджена серйозніше, ніж виглядало спочатку, тому на відновлення електропостачання знадобиться більше часу.

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ОдесаВійна в Україні