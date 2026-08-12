Россия ударила по жилым домам в Одессе, есть повреждения

Об атаке на Одессу сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак – по его словам, предварительно пострадал жилой дом, а детали на тот момент еще выясняли.

Впоследствии стало известно, что повреждена квартира на пятом этаже. Хозяев в момент удара дома не было, так что информация о пострадавших пока не поступала.

На месте работают все оперативные и коммунальные службы, развернут оперативный штаб.

Фото: последствия атаки на Одессу в ночь на 12 августа (t.me/odesaMVA)

В ночь на 9 августа россияне совершили комбинированный удар по городу дронами и баллистическими ракетами - тогда зафиксировали разрушения и пострадавших. В тот же день часть города осталась без электро- и водоснабжения, а движение электротранспорта временно приостановили.