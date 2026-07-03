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Росія вдарила по заправці в неприфронтовій області, є поранена

20:36 03.07.2026 Пт
2 хв
Ворог продовжує цілеспрямовано бити по українських АЗС
aimg Валерій Ульяненко
Ілюстративне фото: РФ вдарила по АЗС на Полтавщині (Getty Images)

У п'ятницю, 3 липня, російські окупанти вдарили по одній з АЗС у Лубенському районі Полтавської області. Внаслідок обстрілу поранена людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.

"Сьогодні під час попередньої повітряної тривоги ворог атакував одну з АЗС у Лубенському районі. Пошкоджено устаткування автозаправної станції, скління вікон та автомобіль", - розповів він.

За словами Дяківнича, попередньо, постраждала одна людина - вона отримує усю необхідну допомогу.

Оновлено о 21:21

Кількість постраждалих внаслідок ворожого обстрілу збільшилася до шести осіб. У Нацполіції повідомили, що серед них - волонтерка, громадянка Швеції.

"Також відбулося ще одне влучання БпЛА по автомобілю поруч із АЗС у Лубенському районі. Попередньо - без травмованих", - розповів Дяківнич.

Нагадаємо, мережа автозаправних комплексів WOG оголосила про запровадження спеціального режиму роботи в окремих регіонах України через погіршення безпекової ситуації. Новий формат обслуговування набув чинності з 1 липня.

Зазначимо, російські війська регулярно завдають ударів по автозаправних станціях у Сумській області, про що раніше повідомляла обласна військова адміністрація. Внаслідок постійних обстрілів чимало АЗС у регіоні зазнали пошкоджень.

Водночас під ворожими ударами опиняються й заправні комплекси в інших областях. Зокрема, нещодавно російські війська атакували АЗС у Дніпропетровській області, пошкодивши низку таких об'єктів.

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АЗСПолтавська областьВійна в Україні