Росія вдарила по заправці в неприфронтовій області, є поранена

"Сьогодні під час попередньої повітряної тривоги ворог атакував одну з АЗС у Лубенському районі. Пошкоджено устаткування автозаправної станції, скління вікон та автомобіль", - розповів він.

За словами Дяківнича, попередньо, постраждала одна людина - вона отримує усю необхідну допомогу.

Оновлено о 21:21

Кількість постраждалих внаслідок ворожого обстрілу збільшилася до шести осіб. У Нацполіції повідомили, що серед них - волонтерка, громадянка Швеції.

"Також відбулося ще одне влучання БпЛА по автомобілю поруч із АЗС у Лубенському районі. Попередньо - без травмованих", - розповів Дяківнич.

Нагадаємо, мережа автозаправних комплексів WOG оголосила про запровадження спеціального режиму роботи в окремих регіонах України через погіршення безпекової ситуації. Новий формат обслуговування набув чинності з 1 липня.