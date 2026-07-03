Росія вдарила по заправці в неприфронтовій області, є поранена

У п'ятницю, 3 липня, російські окупанти вдарили по одній з АЗС у Лубенському районі Полтавської області. Внаслідок обстрілу поранена людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.
"Сьогодні під час попередньої повітряної тривоги ворог атакував одну з АЗС у Лубенському районі. Пошкоджено устаткування автозаправної станції, скління вікон та автомобіль", - розповів він.
За словами Дяківнича, попередньо, постраждала одна людина - вона отримує усю необхідну допомогу.
Оновлено о 21:21
Кількість постраждалих внаслідок ворожого обстрілу збільшилася до шести осіб. У Нацполіції повідомили, що серед них - волонтерка, громадянка Швеції.
"Також відбулося ще одне влучання БпЛА по автомобілю поруч із АЗС у Лубенському районі. Попередньо - без травмованих", - розповів Дяківнич.
Нагадаємо, мережа автозаправних комплексів WOG оголосила про запровадження спеціального режиму роботи в окремих регіонах України через погіршення безпекової ситуації. Новий формат обслуговування набув чинності з 1 липня.
Зазначимо, російські війська регулярно завдають ударів по автозаправних станціях у Сумській області, про що раніше повідомляла обласна військова адміністрація. Внаслідок постійних обстрілів чимало АЗС у регіоні зазнали пошкоджень.
Водночас під ворожими ударами опиняються й заправні комплекси в інших областях. Зокрема, нещодавно російські війська атакували АЗС у Дніпропетровській області, пошкодивши низку таких об'єктів.