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Росія системно атакує АЗС на Сумщині: в ОВА розповіли про ситуацію з пальним

02:27 28.06.2026 Нд
2 хв
Для захисту АЗС на Сумщині запроваджують інженерні заходи
aimg Катерина Коваль
Росія системно атакує АЗС на Сумщині: в ОВА розповіли про ситуацію з пальним Фото: автозаправна станція, знищена російським ударом (Getty Images)
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Російські війська завдають ударів по паливній інфраструктурі Сумської області, намагаючись дестабілізувати логістику та створити напругу серед населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.

Заходи безпеки та резервні механізми

В ОВА наголошують, що попри атаки, всі автозаправні станції в регіоні працюють у штатному режимі, а дефіциту пального немає.

Метою ворожих обстрілів є зрив роботи екстрених, комунальних служб та забезпечення життєдіяльності громад. Через це керівникам громад доручили тримати під постійним контролем потреби критично важливих служб, завчасно планувати ресурси та оперативно поповнювати резерви пального.

Владою спільно з операторами паливного ринку вже впроваджується низка безпекових заходів, серед яких:

  • Облаштування фізичного та інженерного захисту об’єктів.

  • Встановлення антидронових сіток на заправних станціях.

  • Підготовка мобільних сховищ та алгоритмів дій для персоналу під час повітряної тривоги.

На випадок критичного руйнування стаціонарних АЗС в області вже опрацьовуються резервні варіанти постачання.

Керівництво ОВА спільно з представниками бізнесу готує механізми розгортання мобільних автозаправних станцій для безперебійного забезпечення паливом. Громадян закликають заправлятися у звичному режимі та не піддаватися паніці.

Нагадаємо, Росія почала частіше бити по українських АЗС. За останні доби зафіксовані "прильоти" по заправках одразу у декількох областях, зокрема у Сумській та Запорізькій, де внаслідок ударів поранені цивільні громадяни.

Також через атаку російського БПЛА загорілася АЗС у Краматорську Донецької області.

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