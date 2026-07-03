Россия ударила по заправке в неприфронтовой области, есть раненый

В пятницу, 3 июля, российские оккупанты ударили по одной из АЗС в Лубенском районе Полтавской области. В результате обстрела ранен человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Полтавской ОВА Виталия Дякивнича.
"Сегодня во время предыдущей воздушной тревоги враг атаковал одну из АЗС в Лубенском районе. Повреждены оборудование автозаправочной станции, остекление окон и автомобиль", - рассказал он.
По словам Дякивнича, предварительно, пострадал один человек - он получает всю необходимую помощь.
Обновлено в 21:21
Число пострадавших в результате вражеского обстрела увеличилось до шести человек. В Нацполиции сообщили, что среди них - волонтер, гражданка Швеции.
"Также произошло еще одно попадание БпЛА по автомобилю рядом с АЗС в Лубенском районе. Предварительно - без травмированных", - рассказал Дякивнич.
Напомним, сеть автозаправочных комплексов WOG объявила о введении специального режима работы в отдельных регионах Украины из-за ухудшения ситуации безопасности. Новый формат обслуживания вступил в силу с 1 июля.
Отметим, российские войска регулярно наносят удары по автозаправочным станциям в Сумской области, о чем ранее сообщала областная военная администрация. В результате постоянных обстрелов многие АЗС в регионе получили повреждения.
В то же время, под вражескими ударами оказываются и заправочные комплексы в других областях. В частности, недавно российские войска атаковали АЗС в Днепропетровской области, повредив ряд таких объектов.