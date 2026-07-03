Россия ударила по заправке в неприфронтовой области, есть раненый

"Сегодня во время предыдущей воздушной тревоги враг атаковал одну из АЗС в Лубенском районе. Повреждены оборудование автозаправочной станции, остекление окон и автомобиль", - рассказал он.

По словам Дякивнича, предварительно, пострадал один человек - он получает всю необходимую помощь.

Обновлено в 21:21

Число пострадавших в результате вражеского обстрела увеличилось до шести человек. В Нацполиции сообщили, что среди них - волонтер, гражданка Швеции.

"Также произошло еще одно попадание БпЛА по автомобилю рядом с АЗС в Лубенском районе. Предварительно - без травмированных", - рассказал Дякивнич.

Напомним, сеть автозаправочных комплексов WOG объявила о введении специального режима работы в отдельных регионах Украины из-за ухудшения ситуации безопасности. Новый формат обслуживания вступил в силу с 1 июля.