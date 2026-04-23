Росія вдарила по залізниці на Житомирщині, є загибла, - ОВА

Російські дрони вночі атакували залізничну інфраструктуру Житомирської області - внаслідок удару загинула жінка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Житомирської ОВА Віталія Бунечка в Telegram.
Удару було завдано по цивільній транспортній інфраструктурі регіону.
На місці події вже працюють рятувальники, ремонтні бригади та правоохоронці.
Наразі відома одна жертва - жінка, яка загинула внаслідок удару. В Житомирській ОВА також не повідомили про можливих поранених.
Деталі щодо масштабів пошкоджень уточнюються.
Удари по залізничній інфраструктурі - не випадковість. Як повідомляло РБК-Україна, ще на початку квітня російська пропаганда поширювала фейк про те, що ЗСУ нібито використовують цивільні поїзди у військових цілях.
Центр протидії дезінформації пояснив: це спроба виправдати систематичні обстріли залізниці, яка насправді перевозить звичайних пасажирів.
Тим часом удари удари по залізниці тривають. 13 квітня, як повідомляло РБК-Україна, ворог вдарив по залізничній інфраструктурі на Дніпропетровщині - приміський поїзд вдалося зупинити завчасно, близько 500 пасажирів евакуювали.
Після цього безпілотник влучив поблизу локомотива вантажного потяга. Ніхто не постраждав лише завдяки оперативній реакції залізничників.