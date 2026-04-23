RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Россия ударила по железной дороге на Житомирщине, есть погибшая, - ОВА

09:43 23.04.2026 Чт
2 мин
Что известно об ударе по Житомирщине этой ночью?
aimg Елена Чупровская
Фото: Удар по железной дороге: враг убил женщину на Житомирщине ночью (DSNS_Zhytomyr)

Российские дроны ночью атаковали железнодорожную инфраструктуру Житомирской области - в результате удара погибла женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Житомирской ОГА Виталия Бунечко в Telegram.

Читайте также: В Днепре из-за удара РФ погибли два человека, количество пострадавших снова возросло

Удар был нанесен по гражданской транспортной инфраструктуре региона.

Что известно об атаке

На месте происшествия уже работают спасатели, ремонтные бригады и правоохранители.

Сейчас известна одна жертва - женщина, которая погибла в результате удара. В Житомирской ОГА также не сообщили о возможных раненых.

Детали относительно масштабов повреждений уточняются.

Железная дорога под прицелом

Удары по железнодорожной инфраструктуре - не случайность. Как сообщало РБК-Украина, еще в начале апреля российская пропаганда распространяла фейк о том, что ВСУ якобы используют гражданские поезда в военных целях.

Центр противодействия дезинформации объяснил: это попытка оправдать систематические обстрелы железной дороги, которая на самом деле перевозит обычных пассажиров.

Тем временем удары удары по железной дороге продолжаются. 13 апреля, как сообщало РБК-Украина, враг ударил по железнодорожной инфраструктуре на Днепропетровщине - пригородный поезд удалось остановить заблаговременно, около 500 пассажиров эвакуировали.

После этого беспилотник попал вблизи локомотива грузового поезда. Никто не пострадал только благодаря оперативной реакции железнодорожников.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
УкрзализныцяЖитомир