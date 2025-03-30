Росія вдарила по Україні дронами і ракетою: скільки цілей збила ППО

Наслідки атаки РФ по Україні

Внаслідок російської атаки постраждали Харківська, Сумська, Одеська та Донецька області.

Зокрема, росіяни ввечері 29 березня атакували Харків. Наразі через атаку РФ по Харкову двоє людей загинули, ще 27 постраждали.

Також російські військові атакували Куп'янськ. Через обстріли знищено будівлі, мирні жителі дістали поранення.

Крім того, зранку 30 березня окупанти обстріляли і Словʼянськ Донецької області. Біля 5:00 місто вкотре зазнало ворожої атаки. Під удар потрапила промзона. На щастя, обійшлося без постраждалих.

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