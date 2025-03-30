Россия ударила по Украине дронами и ракетой: сколько целей сбила ПВО

"В ночь на 30 марта противник атаковал баллистической ракетой из Ростовской области и 111 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов", - говорится в сообщении.

Дроны россияне запускали с пяти направлений - Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск, Чауда (Крым).

Как отработала ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 65 ударных БпЛА типа "Shahed" (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны", - рассказали военные.

Кроме того, 65 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны.