RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Россия ударила по Украине дронами и ракетой: сколько целей сбила ПВО

Фото: ПВО сбила 65 из 111 дронов во время атаки РФ по Украине 30 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Россия запустила по Украине 111 дронов и баллистическую ракету в ночь на 30 марта. ПВО сбила более половины дронов, несмотря на атаку с разных направлений.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"В ночь на 30 марта противник атаковал баллистической ракетой из Ростовской области и 111 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов", - говорится в сообщении.

Дроны россияне запускали с пяти направлений - Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск, Чауда (Крым).

Как отработала ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 65 ударных БпЛА типа "Shahed" (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны", - рассказали военные.

Кроме того, 65 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны.

 

Последствия атаки РФ по Украине

В результате российской атаки пострадали Харьковская, Сумская, Одесская и Донецкая области.

В частности, россияне вечером 29 марта атаковали Харьков. На данный момент из-за атаки РФ по Харькову два человека погибли, еще 27 пострадали.

Также российские военные атаковали Купянск. Из-за обстрелов уничтожены здания, мирные жители получили ранения.

Кроме того, утром 30 марта оккупанты обстреляли и Славянск Донецкой области. Около 5:00 город в очередной раз подвергся вражеской атаке. Под удар попала промзона. К счастью, обошлось без пострадавших.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаДонецкая областьСумская областьПВОХарьковВойна в УкраинеДрони