Армія РФ обстріляла Куп’янськ: є поранені та зруйновані будинки
Російські військові атакували Куп’янськ: через обстріли знищені будівлі, мирні жителі отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОДА Олега Синєгубова.
Внаслідок ворожих ударів спалахнув приватний будинок та господарча споруда на площі 70 м². Поранення отримали 54-річна жінка та 55-річний чоловік.
"Також внаслідок ворожого обстрілу пошкоджений житловий будинок. За попередньою інформацією, є потерпілі. Тип озброєння, з якого вдарили окупанти, встановлюється", - зазначив Синєгубов.
Фото: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов (t.me/synegubov/13599)
Російські обстріли
В суботу, 29 березня, ввечері російські загарбники масово запустили по Україні ударні дрони "Шахед". У східних, центральних та північних областях оголошено повітряну тривогу.
У Харкові ворожі безпілотники вдарили по військовому госпіталю. Внаслідок атаки є загиблі та поранені серед пацієнтів та працівників клініки.
Також вранці у суботу терористи вдарили балістикою по Кривому Рогу. На місці влучання виникла пожежа, пошкоджені будинки, поранені семеро людей.
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