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Армія РФ обстріляла Куп’янськ: є поранені та зруйновані будинки

Куп’янськ, Неділя 30 березня 2025 00:54
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Армія РФ обстріляла Куп’янськ: є поранені та зруйновані будинки Фото: російські терористи вдарили по житлових кварталах міста (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські військові атакували Куп’янськ: через обстріли знищені будівлі, мирні жителі отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОДА Олега Синєгубова.

Внаслідок ворожих ударів спалахнув приватний будинок та господарча споруда на площі 70 м². Поранення отримали 54-річна жінка та 55-річний чоловік.

"Також внаслідок ворожого обстрілу пошкоджений житловий будинок. За попередньою інформацією, є потерпілі. Тип озброєння, з якого вдарили окупанти, встановлюється", - зазначив Синєгубов.

Армія РФ обстріляла Куп’янськ: є поранені та зруйновані будинкиФото: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов (t.me/synegubov/13599)

Російські обстріли

В суботу, 29 березня, ввечері російські загарбники масово запустили по Україні ударні дрони "Шахед". У східних, центральних та північних областях оголошено повітряну тривогу.

У Харкові ворожі безпілотники вдарили по військовому госпіталю. Внаслідок атаки є загиблі та поранені серед пацієнтів та працівників клініки.

Також вранці у суботу терористи вдарили балістикою по Кривому Рогу. На місці влучання виникла пожежа, пошкоджені будинки, поранені семеро людей.

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