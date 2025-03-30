Армія РФ обстріляла Куп’янськ: є поранені та зруйновані будинки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОДА Олега Синєгубова.

"Також внаслідок ворожого обстрілу пошкоджений житловий будинок. За попередньою інформацією, є потерпілі. Тип озброєння, з якого вдарили окупанти, встановлюється", - зазначив Синєгубов.

Внаслідок ворожих ударів спалахнув приватний будинок та господарча споруда на площі 70 м². Поранення отримали 54-річна жінка та 55-річний чоловік.

Російські обстріли

В суботу, 29 березня, ввечері російські загарбники масово запустили по Україні ударні дрони "Шахед". У східних, центральних та північних областях оголошено повітряну тривогу.

У Харкові ворожі безпілотники вдарили по військовому госпіталю. Внаслідок атаки є загиблі та поранені серед пацієнтів та працівників клініки.

Також вранці у суботу терористи вдарили балістикою по Кривому Рогу. На місці влучання виникла пожежа, пошкоджені будинки, поранені семеро людей.

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