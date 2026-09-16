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Росія вдарила по центру Кропивницького, є постраждалі

18:50 16.09.2026 Ср
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Росія вдарила по центру Кропивницького, є постраждалі Ілюстративне фото: росіяни вдарили по центру Кропивницького (ДСНС)
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Російські окупанти в середу, 16 вересня, вдарили по центру Кропивницького. Внаслідок ворожого обстрілу постраждало кілька людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Кіровоградської ОДА Андрія Райковича.

"Станом на зараз відомо про чотирьох постраждалих. Трьом з них надають допомогу в медичних закладах. Одна жінка від госпіталізації відмовилась", - розповів він.

Райкович зазначив, що внаслідок російської атаки були пошкоджені кілька приватних будинків, дитячий садочок та автомобіль. Він також додав, що ситуація відстежується.

Нагадаємо, сьогодні внаслідок атаки російських безпілотників було знищено склад студії "95 Квартал". Разом із приміщенням згоріли реквізит, костюми та декорації за 20 років роботи.

Крім того, 15 вересня росіяни влучили безпілотником по АЗС у Дарницькому районі Києва, постраждала людина. Крім того, в Оболонському районі сталося влучання в складські приміщення.

Зазначимо, 14 вересня посеред білого дня росіяни вдарили просто по дорозі в Павлограді. Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа, загинула людина і ще п’ятеро отримали поранення.

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