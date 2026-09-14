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Ворог вдарив просто по дорозі у Павлограді: є загиблий і поранені

16:22 14.09.2026 Пн
1 хв
Росія цинічно атакувала мирних жителів Павлограда
aimg Олена Бджола
Ворог вдарив просто по дорозі у Павлограді: є загиблий і поранені Фото: Росія ударила по дорозі у Павлограді (/t.me/dnipropetrovskaODA)
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Окупанти били просто по транспортній артерії Павлограда. Через російський терор загинула людина, є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука у Telegram і начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі у Telegram.

РФ била по Павлограду

За словами Лукашука, посеред білого дня "ворог вдарив просто по дорозі".

"Загинула людина, ще п’ятеро поранені. Щирі співчуття родині загиблого. Усім постраждалим - якнайшвидшого одужання", - каже він.

Лукашук зазначив, що від передмість Павлограда до лінії фронту по прямій наразі близько 80 км.

Ганжа уточнив, що після удару у місті виникла пожежа.

"Горять автомобілі. На місці працюють усі екстрені служби", - зауважив він.

Також відомо, що всі поранені у лікарні.

"Один - у важкому стані. Медики надають допомогу", - уточнив чиновник.

Раніше РБК-Україна писало, що у Павлограді вже п'ятеро загиблих внаслідок російської атаки 10 вересня. Серед поранених - восьмеро дітей.

Також повідомлялося, що 28 серпня окупанти обстріляли Павлоград. Унаслідок атаки спалахнула пожежа, постраждали четверо людей.

Крім того, 13 серпня Росія також атакувала Павлоград. Під удар потрапила логістична компанія, на території якої виникла пожежа.

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