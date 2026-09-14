Ворог вдарив просто по дорозі у Павлограді: є загиблий і поранені

Фото: Росія ударила по дорозі у Павлограді (/t.me/dnipropetrovskaODA)

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Окупанти били просто по транспортній артерії Павлограда. Через російський терор загинула людина, є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука у Telegram і начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі у Telegram.