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Россия ударила по центру Кропивницкого, есть пострадавшие

18:50 16.09.2026 Ср
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Россия ударила по центру Кропивницкого, есть пострадавшие Иллюстративное фото: россияне ударили по центру Кропивницкого (ГСЧС)
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Российские оккупанты в среду, 16 сентября, ударили по центру Кропивницкого. В результате вражеских обстрелов пострадали несколько человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Кировоградской ОГА Андрея Райковича.

"По состоянию на данный момент известно о четырех пострадавших. Трем из них оказывают помощь в медицинских учреждениях. Одна женщина от госпитализации отказалась", - рассказал он.

Райкович отметил, что в результате российской атаки были повреждены несколько частных домов, детский сад и автомобиль. Он также добавил, что ситуация отслеживается.

Напомним, сегодня в результате атаки российских беспилотников был уничтожен состав студии "95 Квартал". Вместе с помещением сгорели реквизит, костюмы и декорации за 20 лет работы.

Кроме того, 15 сентября россияне попали беспилотником по АЗС в Дарницком районе Киева, пострадал человек. Кроме того, в Оболонском районе произошло попадание в складские помещения.

Отметим, 14 сентября посреди белого дня россияне ударили прямо по дороге в Павлограде. В результате вражеской атаки возник пожар, погиб человек и еще пятеро получили ранения.

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