Россия ударила по центру Кропивницкого, есть пострадавшие

Российские оккупанты в среду, 16 сентября, ударили по центру Кропивницкого. В результате вражеских обстрелов пострадали несколько человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Кировоградской ОГА Андрея Райковича.

"По состоянию на данный момент известно о четырех пострадавших. Трем из них оказывают помощь в медицинских учреждениях. Одна женщина от госпитализации отказалась", - рассказал он.

Райкович отметил, что в результате российской атаки были повреждены несколько частных домов, детский сад и автомобиль. Он также добавил, что ситуация отслеживается.

Напомним, сегодня в результате атаки российских беспилотников был уничтожен состав студии "95 Квартал". Вместе с помещением сгорели реквизит, костюмы и декорации за 20 лет работы.