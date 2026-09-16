Атака російських безпілотників знищила склад з реквізитом студії "95 Квартал"

Внаслідок чергової атаки російських дронів було знищено склад студії "95 Квартал". Разом із приміщенням згоріли реквізит, костюми та декорації за 20 років роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву студії "95 Квартал".

У студії розповіли, що на складі зберігалася велика кількість декорацій, костюмів та речей, які використовувалися в концертах, телевізійних шоу, фільмах і серіалах. Для команди це майно було частиною їхньої 20-річної історії.

"За кожною декорацією, костюмом чи предметом реквізиту - робота команди, зйомки, репетиції та десятки історій, які ми створювали разом із нашими глядачами", - зазначили у "95 Кварталі".

Внаслідок ворожого удару ніхто з людей не постраждав. На місці влучання працювали підрозділи ДСНС, яким студія висловила вдячність за оперативність та відвагу.

Фото: наслідки російського удару (ДСНС)

У студії наголосили, що росіянам не вдасться зупинити їхню роботу, тому всі заплановані виступи відбудуться за розкладом.

"Російська зброя може знищити майно. Але вона не може зупинити нас. Ми продовжуємо працювати, писати нові жарти та допомагати українським захисникам. Усі заплановані концерти відбудуться. З реквізитом чи без нього", - підкреслили в команді.

Зокрема, вже 17 жовтня гумористи зустрінуться з глядачами на телезйомці нового благодійного концерту.