Росія вдарила по центру Харкова: дрон влучив у дах адмінбудівлі

Обстріли Харкова

Нагадаємо, що росіяни регулярно атакують Україну дронами і ракетами, зокрема, Харків.

Так, в ніч з 18 на 19 листопада місто було під масованою атакою безпілотників. В результаті обстрілу було пошкоджено багатоповерхівку, гаражі та виникли пожежі.

Крім того, 12 листопада ворог завдав удару по місту трьома дронами. В результаті було пошкоджено цивільне виробниче підприємство та приватні будинки.