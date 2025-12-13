Россия ударила по центру Харькова: дрон попал в крышу админздания

Обстрелы Харькова

Напомним, что россияне регулярно атакуют Украину дронами и ракетами, в частности, Харьков.

Так, в ночь с 18 на 19 ноября город был под массированной атакой беспилотников. В результате обстрела была повреждена многоэтажка, гаражи и возникли пожары.

Кроме того, 12 ноября враг нанес удар по городу тремя дронами. В результате было повреждено гражданское производственное предприятие и частные дома.