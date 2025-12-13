Росія вдарила по центру Харкова: дрон влучив у дах адмінбудівлі

У суботу вдень, 13 грудня, російські окупанти вкотре атакували Харків. Ворожий дрон влучив у дах адмінбудівлі в центрі міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкові Ігоря Терехова.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубовв підтвердив удар безпілотником. Він поінформував, що через атаку даху адмінбудівлі, сталася невелика пожежа. Зокрема, загорілася покрівля на 2 квадратних метри.

"Зафіксовано влучання ворожого БпЛА у дах адміністративної будівлі у центрі міста. Київський район. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Обстріли Харкова

Нагадаємо, що росіяни регулярно атакують Україну дронами і ракетами, зокрема, Харків.

Так, в ніч з 18 на 19 листопада місто було під масованою атакою безпілотників. В результаті обстрілу було пошкоджено багатоповерхівку, гаражі та виникли пожежі.

Крім того, 12 листопада ворог завдав удару по місту трьома дронами. В результаті було пошкоджено цивільне виробниче підприємство та приватні будинки.