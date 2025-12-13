ua en ru
Россия ударила по центру Харькова: дрон попал в крышу админздания

Суббота 13 декабря 2025 16:44
Россия ударила по центру Харькова: дрон попал в крышу админздания Фото: последствия уточняются (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Эдуард Ткач

В субботу днем, 13 декабря, российские оккупанты в очередной раз атаковали Харьков. Вражеский дрон попал в крышу админздания в центре города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькове Игоря Терехова.

По словам главы города, попадание произошло в Киевском районе.

"Зафиксировано попадание вражеского БпЛА в крышу административного здания в центре города. Киевский район. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в сообщении.

Обновлено в 17:25

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил удар беспилотником. Он сообщил, что из-за атаки крыши админздания произошел небольшой пожар. В частности, загорелась кровля на 2 квадратных метра.

Обстрелы Харькова

Напомним, что россияне регулярно атакуют Украину дронами и ракетами, в частности, Харьков.

Так, в ночь с 18 на 19 ноября город был под массированной атакой беспилотников. В результате обстрела была повреждена многоэтажка, гаражи и возникли пожары.

Кроме того, 12 ноября враг нанес удар по городу тремя дронами. В результате было повреждено гражданское производственное предприятие и частные дома.

