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Россия ударила по терминалу "Новой почты" в Одесской области

12:50 01.09.2026 Вт
1 мин
В результате вражеской атаки вспыхнул пожар
aimg Валерий Ульяненко
Россия ударила по терминалу "Новой почты" в Одесской области Фото: россияне ударили по терминалу "Новой почты" в Одесской области (t.me/odeskaODA)
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Во вторник, 1 сентября, российские оккупанты ударили по терминалу "Новой почты" в Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы ОВА Олега Кипера.

"Враг продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре Одесщины. В результате атаки загорелось помещение почтового терминала, который ранее уже получал повреждения во время вражеских ударов", - рассказал он.

Кипер отметил, что спасатели оперативно ликвидировали пожар, сейчас на месте попадания работают все соответствующие службы.

Глава ОВА также сообщил, что в результате вражеских обстрелов никто не пострадал.

Напомним, 31 августа россияне ударили по терминалу "Новой почты" в Одесской области. После удара на объекте возник пожар.

В "Новой почте" сообщили, что в результате вражеской атаки был уничтожен инновационный терминал - он не подлежит восстановлению.

В частности, в компании рассказали, что в результате попадания уничтожена сортировочная линия европейского стандарта. При этом среди работников никто не пострадал.

Кроме того, утром 31 августа российский беспилотник атаковал грузовик "Новой почты" в поселке Близнюки Харьковской области. В результате удара она вспыхнула, водитель получил ранения.

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