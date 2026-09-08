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Кількість постраждалих внаслідок атаки на Київ зросла до 16

11:30 08.09.2026 Вт
2 хв
Загалом у столиці були пошкоджені понад 50 об'єктів
aimg Валерій Ульяненко
Кількість постраждалих внаслідок атаки на Київ зросла до 16 Фото: наслідки удару росіян по Києву (t.me/I_Vyhivskyi)
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Кількість постраждалих внаслідок нічної комбінованої атаки росіян по Києву зросла до 16 осіб. У столиці пошкоджені понад пів сотні об'єктів, також відомо про двох загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Івана Вигівського.

Вибухи у місті лунали майже протягом п'яти годин, а руйнування зафіксували у багатьох районах столиці. Зокрема, у Солом'янському районі через удар загинули двоє людей, а кількість поранених жителів зросла до 16 осіб.

Загалом у Києві зазнали пошкоджень понад 50 об'єктів. Руйнування зафіксовано у житлових будинках, гуртожитку, на території школи, у крамницях, на АЗС та підприємстві з виробництва борошна.

На місцях влучань екстрені служби визволили з-під завалів та заблокованих приміщень 13 цивільних, зокрема у Голосіївському районі. Під час ліквідації наслідків під повторний ворожий удар потрапив спецтранспорт ДСНС.

Фото: наслідки масованого удару росіян по Києву (t.me/I_Vyhivskyi)

Наразі у столиці на семи локаціях працюють понад 300 рятувальників та поліцейських. Вони гасять пожежі, розбирають завали, приймають заяви про пошкоджене майно, а також розгорнули мобільні сервісні центри МВС для термінового відновлення втрачених документів.

Нагадаємо, внаслідок нічного удару пошкоджено щонайменше 14 багатоповерхівок, школу, поліклініку, супермаркет та автозаправну станцію. За фактом воєнного злочину Київська міська прокуратура відкрила кримінальне провадження.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти свідомо намагались завдати якомога більшої шкоди людям під час нічної атаки на Київ.

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