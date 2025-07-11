Росія вдарила "Шахедами" по Дніпропетровщині: пошкоджено адмінбудівлю

За його словами, ворог атакував кілька населених пунктів:

Синельниківський район,

Нікополь,

Марганецьку громаду.

"Агресор вдарив безпілотниками по Покровській громаді Синельниківського району. Понівечене сільськогосподарське підприємство. Сталася пожежа", - повідомив Лисак.

Також росіяни атакували Нікопольщину, застосувавши FPV-дрони, важку артилерію та РСЗВ "Град". Там, як зазначив Лисак, було пошкоджено адміністративну будівлю та лінію електропередач. Також сталося займання.

"Повсюди - без загиблих і постраждалих. Зранку в Дніпропетровській області захисники неба збили БПЛА противника", - додав він.