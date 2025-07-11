Россия ударила "Шахедами" по Днепропетровской области: повреждено админздание

Атака дронов на Украину 11 июля

Напомним, в ночь на 11 июля Россия запустила дроны по Украине. Удару подвергся, прежде всего, Харьков, а именно, центр города. Взрыв зацепил роддом. Известно как минимум о девяти пострадавших.

В Чугуеве Харьковской области раздались взрывы. В результате удара было повреждено здание больницы. Пострадали несколько человек. Зафиксировано семь попаданий в общей сложности.

Также взрывы раздались в Николаеве. В городе вспыхнул пожар из-за атаки ударных дронов типа "Шахедов".

В Сумах во время воздушной тревоги прозвучала серия взрывов. Местные власти и военные призывали жителей следить за сообщениями и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

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