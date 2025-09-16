Суми атакували російські "Шахеди": у місті частково зникло світло

О 02:42 було чути повторний вибух, після чого в деяких районах міста зникла електроенергія.

Близько 02:30 у Сумах пролунав вибух.

О 02:28 військові повідомили про рух у напрямку міста ворожих безпілотників.

Нічний обстріл росіян

В ніч на 16 вересня російські терористи атакують Україну ракетами і дронами "Шахед".

Внаслідок удару в Запоріжжі зруйновано житлові будинки, спалахнули пожежі та загинула людина.

Крім того, загарбники обстріляли фермерське господарство в Миколаївській області. Загинув тракторист, що працював у полі.