Суми атакували російські "Шахеди": у місті частково зникло світло
Фото: російська атака частково знеструмила Суми (Getty Images)
Російські військові вдарили "Шахедами" по Сумах. Внаслідок атаки місто частково знеструмлене.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне Суми та Повітряні сили ЗСУ.
О 02:28 військові повідомили про рух у напрямку міста ворожих безпілотників.
Близько 02:30 у Сумах пролунав вибух.
О 02:42 було чути повторний вибух, після чого в деяких районах міста зникла електроенергія.
Нічний обстріл росіян
В ніч на 16 вересня російські терористи атакують Україну ракетами і дронами "Шахед".
Внаслідок удару в Запоріжжі зруйновано житлові будинки, спалахнули пожежі та загинула людина.
Крім того, загарбники обстріляли фермерське господарство в Миколаївській області. Загинув тракторист, що працював у полі.