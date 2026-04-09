Росія вдарила РСЗВ по Харківщині: п'ятеро поранених, серед них діти (фото)

15:41 09.04.2026 Чт
2 хв
Що відомо про стан поранених дітей?
aimg Олена Чупровська
Фото: Вісім будинків пошкоджено, троє дітей поранено (t.me/dsns_telegram)

Російські війська вдарили з РСЗВ по житловому кварталу селища Золочів на Харківщині - серед п'яти постраждалих троє дітей підліткового віку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України та Харківську ОВА.

Читайте також: Тристоронні переговори з РФ відкладено: Зеленський назвав несподівану причину

Згідно з інформацією, внаслідок обстрілу постраждали двоє літніх жінок та троє підлітків.

Хто постраждав

Серед поранених - двоє хлопців 13 і 16 років та 14-річна дівчинка. Усі п'ятеро отримали необхідну медичну допомогу на місці.

Фото: внаслідок атаки замість будинка залишилось згарище (t.me/dsns_telegram)

Внаслідок вибухів постраждали вісім приватних будинків. Також загорівся гараж - рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

У Харківській ОВА розповіли про стан дітей, що постраждали.

"У 13-річного хлопчика – садна та гостра реакція на стрес, 14-річна дівчина і 16-річний хлопець зазнали сильного стресу. Також 72-річна жінка мала стресову реакцію. Медики надали всім необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні вранці, 9 квітня, окупанти завдали масованого удару по Запорізькому району - застосовувалися керовані авіабомби та реактивні системи залпового вогню.

Внаслідок обстрілу щонайменше четверо людей дістали поранення, одна людина загинула.

Як повідомляло РБК-Україна, вночі 9 квітня ворожий дрон знищив відділення "Нової пошти" у Новомиколаївці на Запоріжжі. Понад 150 посилок згоріли, збитки клієнтів попередньо оцінили у 300 тисяч гривень.

На Куп'янському напрямку ЗСУ протистоять елітному підрозділу БПЛА "Рубікон", який атакує транспортні колони кожні 3-5 хвилин. За словами офіцера підрозділу "Оріон", позиції українських військових залишаються стабільними попри постійний тиск.

Тристоронні переговори з РФ відкладено: Зеленський назвав несподівану причину
Тристоронні переговори з РФ відкладено: Зеленський назвав несподівану причину
Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою