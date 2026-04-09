РФ кинула елітний підрозділ військ під Куп'янськ: офіцер ЗСУ назвав мету

На Куп'янському напрямку бійці стримують щоденні атаки ворога, але зіткнулися з серйозною перешкодою - елітним російським підрозділом, який перекинули на цю ділянку фронту цілеспрямовано.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в ефірі телемарафону сказав офіцер підрозділу "Оріон" бригади "Гвардія Наступу" Владислав Золотарьов.

Що таке "Рубікон"

На ділянці, де діє підрозділ "Оріон", стоїть ворожий підрозділ під назвою "Рубікон".

"На нашому напрямку безпосередньо стоїть ворожий підрозділ, який називається Рубікон, - це елітний підрозділ БПЛА у нашого ворога", - пояснив Золотарьов.

Головна задача "Рубікону" - зупинити постачання на передову. Дрони атакують транспорт кожні 3-5 хвилин.

Як ЗСУ адаптувались

Через постійні удари по колонах традиційний транспорт і квадроцикли довозити вантажі вже не можуть. Тепер цю роль виконують наземні роботизовані комплекси - НРК та так звані "Вампіри".

"Вампіри" - це іноземні роботизовані системи, які переміщаються без водія і доставляють боєприпаси, дрони та особовий склад попри ворожі атаки з повітря.

Яка ситуація на Куп'янському напрямку зараз

Попри постійний тиск, українські позиції залишаються незмінними.

"Ворог намагається пройти, але в нас є кілзона, яка не дозволяє ворогу наступати або займати нові рубежі", - зазначив офіцер.

Підрозділ "Оріон" перебуває на цій ділянці з кінця весни 2025 року. За словами Золотарьова, завдання ворога не змінилося з першого дня - просунутися вперед. Поки що - без результату.