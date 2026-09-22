Росія вдарила по резервуарах з пальним у Києві

"В Оболонському районі влучання в резервуари з пальним. Екстрені служби прямують на місце", - зазначив він.

Оновлено о 18:45

Кличко повідомив, що в Оболонському районі сталося влучання ще за однією адресою - в об'єкт нежитлової забудови.

Нагадаємо, у ніч проти 22 вересня російські окупанти здійснили масовану атаку на Україну, застосувавши ракети та безпілотники. Сили ППО знищили та придушили 186 повітряних цілей.

Зазначимо, що цієї ночі під ударом опинився Броварський район Київської області. Унаслідок атаки загорілися складські та господарські будівлі, також було пошкоджено приватні будинки й автомобілі.