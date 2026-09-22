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Росія атакувала Україну "Шахедами", "Калібрамі" та балістикою: деталі нічного обстрілу

08:48 22.09.2026 Вт
2 хв
aimg Анастасія Никончук
Росія атакувала Україну "Шахедами", "Калібрамі" та балістикою: деталі нічного обстрілу Фото: ЗСУ (Генштаб)
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Російські війська в ніч проти 22 вересня атакували Україну ракетами та безпілотниками. Сили ППО збили та придушили 186 повітряних цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Повітряних Сил ЗСУ.

Чим атакувала Росія

З 18:00 21 вересня російські війська застосували проти України різні типи ракет та безпілотників. Зокрема, противник запустив протикорабельні ракети "Онікс", балістичні ракети "Іскандер-М", С-400 та KN-23, чотири крилаті ракети "Калібр", а також вісім "Бандероль"/"Дань-Т".

Крім того, Росія направила 212 ударних БПЛА Shahed, у тому числі реактивних, та безпілотники-імітатори "Пародія".

Робота ППО

Основними напрямками російського удару стали Дніпропетровська, Кіровоградська та Полтавська області.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або придушила 186 цілей. Серед них - одна ракета "Калібр", вісім "Бандероль"/"Дань-Т" та 177 безпілотників Shahed, "Гербера" та інших типів.

При цьому зафіксовано влучення російських ракет та ударних БПЛА по 22 локаціях. Ще в чотирьох місцях виявили падіння збитих цілей та їх уламків.

Нагадуємо, щовночі російські війська атакували Броварський район Київської області. Внаслідок удару спалахнули складські та господарські будівлі, також були пошкоджені приватні будинки та автомобілі.

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