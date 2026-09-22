Россия ударила по резервуарам с топливом в Киеве

"В Оболонском районе попадание в резервуары с топливом. Экстренные службы направляются на место", - отметил он.

Обновлено в 18:45

Кличко сообщил, что в Оболонском районе произошло попадание еще по одному адресу - в объект нежилой застройки.

Напомним, в ночь на 22 сентября российские оккупанты совершили массированную атаку на Украину, применив ракеты и беспилотники. Силы ПВО уничтожили и подавили 186 воздушных целей.

Отметим, что этой ночью под ударом оказался Броварской район Киевской области. В результате атаки загорелись складские и хозяйственные здания, также были повреждены частные дома и автомобили.