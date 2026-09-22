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РФ вночі атакувала Київщину: пошкоджені будинки та авто, спалахнули пожежі

07:30 22.09.2026 Вт
1 хв
aimg Юлія Маловічко
РФ вночі атакувала Київщину: пошкоджені будинки та авто, спалахнули пожежі Фото: пожежники на місцях влучань (ДСНС України)
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Вночі росіяни атакували Київську область, в результаті виникли пожежі складів та господарської будівлі, пошкодило приватні будинки та авто. Йдетья про Броварський район.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Ввечері внаслідок ворожої атаки виникла пожежа у складській будівлі в Броварському районі. Пожежу оперативно ліквідовано. До її гасіння залучалися рятувальники ДСНС та місцеві пожежні команди навколишніх сіл", - йдеться у повідомленні.

Ще пресслужба рятувальників повідомила - була ліквідована пожежа на покрівлі господарської будівлі у Броварському районі.

"Пошкоджено 4 приватні житлові будинки, господарську будівлю та 3 автомобілі.
За попередньою інформацією, обійшлося без загиблих і постраждалих", - додали в екстреній службі.

Фото: ліквідація наслідків атаки на Київщині 22 вересня (ДСНС України)

Оновлено о 8:20

У Київській міській прокуратурі заявили про 5 поранених унаслідок атаки.

"У трьох людей, серед яких подружжя пенсіонерів, різані рани. Ще двоє людей отримали гостру реакцію на стрес, допомогу їм надали на місці", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, ворог вночі 22 вересня також не оминув власне столицю - є постраждалі.

17 вересня росіяни теж масово атакували Київ - уламки впали на кількох локаціях у Дніпровському, Святошинському та Солом'янському районах.

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