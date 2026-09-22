ua en ru
Вт, 22 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Києві через атаку РФ пошкоджено п'ятиповерхівку та є постраждалі (фото)

05:11 22.09.2026 Вт
1 хв
aimg Едуард Ткач
У Києві через атаку РФ пошкоджено п'ятиповерхівку та є постраждалі (фото) Фото: пошкоджений будинок (t.me/dsns_telegram)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Росіяни в ніч на 22 вересня вчергове атакували Київ дронами. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житловий будинок та постраждали кілька людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

За даними рятувальників, наслідки нічної атаки зафіксовано у двох районах Києва - Дніпровському та Дарницькому.

Зокрема, у Дніпровському ворог влучив у житлову п'ятиповерхівку, внаслідок чого сталося загорання в підвальному приміщенні є руйнування на 1 поверсі, а також пошкоджено фасад.

"Пожежу ліквідували. Рятувальники врятували 15 осіб. 4 людини постраждали, з них 3 госпіталізовані", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, у Дарницькому районі на території приватного житлового будинку горіло дерево.

Обстріли Києва

Нагадаємо, що в ніч на 17 вересня росіяни також масовано атакували Київ. Внаслідок атаки уламки впали в кількох локаціях у Дніпровському, Святошинському та Солом'янському районах.

Зокрема, були пошкоджені офісна будівля та житловий будинок, а також склади й територія поблизу АЗС. Крім того, тієї ж ночі виникли перебої з водопостачанням на лівому березі та в кількох районах на правому.

Чого очікувати цієї осені та взимку з боку Росії, яких ударів і чим — читайте в матеріалі РБК-Україна.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Обстріл Києва Війна в Україні
Новини
Зеленський після заклику Трампа назвав умову припинення ударів по НПЗ Росії
Зеленський після заклику Трампа назвав умову припинення ударів по НПЗ Росії
Аналітика
Балістика, реактивні "Шахеди" та енергетика: чого чекати від атак РФ цієї осені й зими
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Балістика, реактивні "Шахеди" та енергетика: чого чекати від атак РФ цієї осені й зими