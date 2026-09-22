У Києві через атаку РФ пошкоджено п'ятиповерхівку та є постраждалі (фото)

Росіяни в ніч на 22 вересня вчергове атакували Київ дронами. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житловий будинок та постраждали кілька людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

За даними рятувальників, наслідки нічної атаки зафіксовано у двох районах Києва - Дніпровському та Дарницькому.

Зокрема, у Дніпровському ворог влучив у житлову п'ятиповерхівку, внаслідок чого сталося загорання в підвальному приміщенні є руйнування на 1 поверсі, а також пошкоджено фасад.

"Пожежу ліквідували. Рятувальники врятували 15 осіб. 4 людини постраждали, з них 3 госпіталізовані", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, у Дарницькому районі на території приватного житлового будинку горіло дерево.