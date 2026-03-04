ua en ru
Ср, 04 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия ударила ракетой по железнодорожной станции в Одесской области: среди раненых дети

17:05 04.03.2026 Ср
2 мин
Кто оказался в зоне опасности на станции в Одесской области?
aimg Сергей Козачук
Россия ударила ракетой по железнодорожной станции в Одесской области: среди раненых дети Фото: РФ нанесла ракетный удар по железнодорожной инфраструктуре (Getty Images)

Россияне сегодня днем нанесли ракетный удар по железнодорожной инфраструктуре в Одесской области. В результате атаки повреждено административное здание, среди пострадавших есть дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебы и Telegram главы Одесской ОГА Олега Кипера.

Читайте также: В Николаеве "Шахед" попал возле пассажирского вагона

Последствия попадания

Враг атаковал транспортную инфраструктуру на юге области днем 4 марта.

Как уточнил Алексей Кулеба, удар пришелся по железнодорожной станции, где было существенно повреждено административное здание.

По данным ОГА, пока известно о четырех раненых, среди которых железнодорожник и двое детей.

"Состояние трех из них, в частности, двух детей - средней тяжести. Еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии", - сообщил Олег Кипер.

Медики оказывают всем пострадавшим необходимую помощь.

На месте попадания продолжают работать экстренные службы, по словам Кулебы, "последствия атаки ликвидируются".

Ситуация с обстрелами Украины

Напомним, российские войска продолжают вести массированный террор против гражданской и транспортной инфраструктуры Украины.

В частности, в ночь на 4 марта РФ запустила почти 150 дронов различных направлений, атаковав ряд областей.

Одним из последствий ночной атаки стал прилет в Николаеве, где "Шахед" попал возле пассажирского автобуса.

В то же время Украина совершенствует средства противодействия вражеским ударам. Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о новой системе перехвата воздушных целей, которую внедряют для защиты украинских городов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Укрзализныця Российская Федерация Война в Украине Ракетная атака
Новости
Заправляться или ждать? Почему цены на АЗС растут и возможен ли "картельный сговор"
Заправляться или ждать? Почему цены на АЗС растут и возможен ли "картельный сговор"
Аналитика
Конец "Дружбы": как США и ЕС готовят финальный удар по энергетической империи Орбана
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Конец "Дружбы": как США и ЕС готовят финальный удар по энергетической империи Орбана