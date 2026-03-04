Россия ударила ракетой по железнодорожной станции в Одесской области: среди раненых дети

Россияне сегодня днем нанесли ракетный удар по железнодорожной инфраструктуре в Одесской области. В результате атаки повреждено административное здание, среди пострадавших есть дети.

Последствия попадания Враг атаковал транспортную инфраструктуру на юге области днем 4 марта. Как уточнил Алексей Кулеба, удар пришелся по железнодорожной станции, где было существенно повреждено административное здание. По данным ОГА, пока известно о четырех раненых, среди которых железнодорожник и двое детей. "Состояние трех из них, в частности, двух детей - средней тяжести. Еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии", - сообщил Олег Кипер. Медики оказывают всем пострадавшим необходимую помощь. На месте попадания продолжают работать экстренные службы, по словам Кулебы, "последствия атаки ликвидируются".