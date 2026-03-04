Россия ударила ракетой по железнодорожной станции в Одесской области: среди раненых дети
Россияне сегодня днем нанесли ракетный удар по железнодорожной инфраструктуре в Одесской области. В результате атаки повреждено административное здание, среди пострадавших есть дети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебы и Telegram главы Одесской ОГА Олега Кипера.
Последствия попадания
Враг атаковал транспортную инфраструктуру на юге области днем 4 марта.
Как уточнил Алексей Кулеба, удар пришелся по железнодорожной станции, где было существенно повреждено административное здание.
По данным ОГА, пока известно о четырех раненых, среди которых железнодорожник и двое детей.
"Состояние трех из них, в частности, двух детей - средней тяжести. Еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии", - сообщил Олег Кипер.
Медики оказывают всем пострадавшим необходимую помощь.
На месте попадания продолжают работать экстренные службы, по словам Кулебы, "последствия атаки ликвидируются".
Ситуация с обстрелами Украины
Напомним, российские войска продолжают вести массированный террор против гражданской и транспортной инфраструктуры Украины.
В частности, в ночь на 4 марта РФ запустила почти 150 дронов различных направлений, атаковав ряд областей.
Одним из последствий ночной атаки стал прилет в Николаеве, где "Шахед" попал возле пассажирского автобуса.
В то же время Украина совершенствует средства противодействия вражеским ударам. Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о новой системе перехвата воздушных целей, которую внедряют для защиты украинских городов.