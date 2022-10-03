Російська Федерація завдала ракетного удару по Куп'янському району Харківської області. Влучила у місцеву лікарню.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Фото: Росія вдарила ракетою по лікарні в Харківській області, є загиблий (t.me/synegubov)

За словами голови ОВА, внаслідок ракетного удару будівля майже зруйнована з 1 по 4 поверх.

"На жаль, загинув лікар-анестезіолог одна медсестра поранена. Інформація щодо постраждалих ще уточнюється", - пише Синєгубов.

Наразі відомо про загибель однієї людини, а саме лікаря-анестезіолога.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у звільненій частині Харківської області, правоохоронці виявили ще одну катівню російських окупантів.

Тим часом у ніч на 3 жовтня, росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю. Внаслідок удару окупантів пошкоджено інфраструктуру, також є постраждалі.

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