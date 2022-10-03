У звільненій Харківській області знайшли ще одну катівню окупантів (відео)
Поліцейські виявили ще одну катівню російських окупантів. Вона знаходилась в селі Піски-Радьківські, у звільненій Харківській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію України.
За даними правоохоронців, коли російські військовослужбовці зайшли в село, вони вигнали місцевих з їхніх домівок та самі поселилися там.
"Поліцейські виявили в погребі ще одну катівню, де в нелюдських умовах утримували місцевих. Людей залякували, били та знущалися", - йдеться в повідомленні.
Тікаючи з села, по собі російські окупанти залишили розграбовані будинки, бруд та нечистоти. А в будинках, в яких жили, - "розтяжки" на дверях.
Як повідомлялось, окупанти та колаборанти залишили Борівську громаду в Харківській області в кінці вересня. Вже 27 вересня ЗСУ взяли під свій контроль село Піски-Радьківські.
Нагадаємо, у Харківській області правоохоронці виявили щонайменше 10 катівень російських окупантів.
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