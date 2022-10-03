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Россия ударила ракетой по больнице в Харьковской области, есть погибший

Фото: Россия ударила ракетой по больнице в Харьковской области, есть погибший (t.me/synegubov)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация нанесла ракетный удар по Купянскому району Харьковской области. Попала в местную больницу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской ОВВ Олега Синегубова.

Пока известно о гибели одного человека, а именно врача-анестезиолога.

"К сожалению, погиб врач-анестезиолог одна медсестра ранена. Информация о пострадавших еще уточняется", - пишет Синегубов.

По словам главы ОВА, в результате ракетного удара здание почти разрушено с 1 по 4 этаж.

Фото: Россия ударила ракетой по больнице в Харьковской области, есть погибший (t.me/synegubov)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в освобожденной части Харьковской области, правоохранители обнаружили еще одну пыточную российских оккупантов.

Между тем в ночь на 3 октября, россияне нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате удара оккупантов повреждена инфраструктура, также есть пострадавшие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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ХарьковРоссийская Федерация