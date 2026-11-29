Нагадаємо, вранці 29 листопада російські війська атакували Фастів Київської області. Внаслідок удару на території центрального ринку спалахнула пожежа. Вогонь пошкодив магазин, заклад харчування та торговельні приміщення.

Також вночі під ударом опинилася Одеса, де російський безпілотник пошкодив багатоповерховий будинок. Унаслідок атаки загинула жінка.

Також російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Запоріжжю. Серед постраждалих була 14-річна дівчинка, яку рятувальники витягли з-під завалів.