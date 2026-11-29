Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України .

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих внаслідок атаки немає.

Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу. Наразі вони продовжують роботи з її ліквідації.

Займання охопило частину ринку. Вогонь пошкодив магазин, заклад харчування та кілька торговельних приміщень.

Нагадаємо, у ніч проти 29 листопада Росія запустила по Україні 140 безпілотників. Українська протиповітряна оборона збила або подавила 101 дрон, проте влучання зафіксували на 27 локаціях.

Одним із міст, що опинилися під ударом, стала Одеса. Там російський безпілотник влучив у багатоповерховий будинок, унаслідок чого загинула жінка.

Крім того, російські війська атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Внаслідок удару загинула жінка, ще двоє людей дістали поранення. Серед постраждалих - 14-річна дівчинка, яку рятувальники дістали з-під завалів.