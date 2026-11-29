Российские войска днем 29 ноября нанесли удар по промышленной зоне Немышлянского района Харькова. В результате атаки есть пострадавшие, среди них - двое детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Харькова Игоря Терехова и начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.
Об ударе по промышленной зоне мэр сообщил в 12:10.
Уже в 12:13 Терехов проинформировал о двух пострадавших.
Синегубов уточнил, что в результате обстрела Немышлянского района пострадали женщина и мужчина.
Обоих госпитализировали, медики оказывают им необходимую помощь.
Впоследствии, в 12:27, стало известно, что в результате обстрела также пострадал годовалый ребенок.
По состоянию на 13:14 количество раненых выросло до 11. Также пострадал пятилетний мальчик.
У обоих детей диагностировали острую реакцию на стресс.
Напомним, утром 29 ноября российские войска атаковали Фастов Киевской области. В результате удара на территории центрального рынка вспыхнул пожар. Огонь повредил магазин, заведение питания и торговые помещения.
Также ночью под ударом оказалась Одесса, где российский беспилотник повредил многоэтажный дом. В результате атаки погибла женщина.
Также российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Запорожью. Среди пострадавших была 14-летняя девочка, которую спасатели извлекли из-под завалов.