Об ударе по промышленной зоне мэр сообщил в 12:10.

Уже в 12:13 Терехов проинформировал о двух пострадавших.

Синегубов уточнил, что в результате обстрела Немышлянского района пострадали женщина и мужчина.

Обоих госпитализировали, медики оказывают им необходимую помощь.

Впоследствии, в 12:27, стало известно, что в результате обстрела также пострадал годовалый ребенок.

По состоянию на 13:14 количество раненых выросло до 11. Также пострадал пятилетний мальчик.

У обоих детей диагностировали острую реакцию на стресс.