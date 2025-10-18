Росія вдарила по Полтаві: пожежа охопила великий склад (фото)

Унаслідок російської атаки на Полтаву виникла пожежа на складі готової продукції одного з місцевих підприємств. Вогонь охопив близько 1500 кв. м приміщення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Цієї ночі в Полтаві внаслідок російської атаки виникла пожежа на складі готової продукції одного з підприємств.
Повідомляється, що вогонь охопив близько 1500 кв. м приміщення. Рятувальники ліквідували займання.
"Інформації про постраждалих не надходило. До гасіння залучалися 63 рятувальники та 15 одиниць техніки ДСНС", - додали в службі.
Глава Полтавської ОВА Володимир Когут підтвердив, що сьогодні вночі ворог намагався атакувати Полтавську область за допомогою дронів.
Він зазначив, що по ворожих цілях працювала ППО. Внаслідок падіння безпілотника у Полтавському районі було пошкоджено складське приміщення одного з цивільних підприємств.
"Зайнялася пожежа, яка була ліквідована підрозділами ДСНС. На щастя, обійшлося без постраждалих", - підсумував він.
Зауважимо, що окрім Полтави, російські окупанти протягом ночі атакували кілька районів Дніпропетровської області. Як наслідок - виникло кілька пожеж, а також від ворожих обстрілів постраждала лікарня.
Крім того, в ніч на 18 жовтня російські окупанти знову атакували Запоріжжя.
У місті було зафіксовано кілька ударів, а пізніше й кілька пожеж та пошкодження навчального закладу.