Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Росія вдарила по Полтаві: пожежа охопила великий склад (фото)

Фото: росія вдарила по Полтаві (facebook.com DSNSZP)
Автор: Каріна Левицька

Унаслідок російської атаки на Полтаву виникла пожежа на складі готової продукції одного з місцевих підприємств. Вогонь охопив близько 1500 кв. м приміщення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Цієї ночі в Полтаві внаслідок російської атаки виникла пожежа на складі готової продукції одного з підприємств.

 

Повідомляється, що вогонь охопив близько 1500 кв. м приміщення. Рятувальники ліквідували займання.

"Інформації про постраждалих не надходило. До гасіння залучалися 63 рятувальники та 15 одиниць техніки ДСНС", - додали в службі.

Глава Полтавської ОВА Володимир Когут підтвердив, що сьогодні вночі ворог намагався атакувати Полтавську область за допомогою дронів.

Він зазначив, що по ворожих цілях працювала ППО. Внаслідок падіння безпілотника у Полтавському районі було пошкоджено складське приміщення одного з цивільних підприємств.

"Зайнялася пожежа, яка була ліквідована підрозділами ДСНС. На щастя, обійшлося без постраждалих", - підсумував він.

Обстріл України 18 жовтня

Зауважимо, що окрім Полтави, російські окупанти протягом ночі атакували кілька районів Дніпропетровської області. Як наслідок - виникло кілька пожеж, а також від ворожих обстрілів постраждала лікарня.

Крім того, в ніч на 18 жовтня російські окупанти знову атакували Запоріжжя.

У місті було зафіксовано кілька ударів, а пізніше й кілька пожеж та пошкодження навчального закладу.

