RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Россия ударила по Полтаве: пожар охватил большой склад (фото)

Фото: россия ударила по Полтаве (facebook.com DSNSZP)
Автор: Карина Левицкая

В результате российской атаки на Полтаву возник пожар на складе готовой продукции одного из местных предприятий. Огонь охватил около 1500 кв. м помещения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Этой ночью в Полтаве в результате российской атаки возник пожар на складе готовой продукции одного из предприятий.

 

Сообщается, что огонь охватил около 1500 кв. м помещения. Спасатели ликвидировали возгорание.

"Информации о пострадавших не поступало. К тушению привлекались 63 спасателя и 15 единиц техники ГСЧС", - добавили в службе.

Глава Полтавской ОГА Владимир Когут подтвердил, что сегодня ночью враг пытался атаковать Полтавскую область с помощью дронов.

Он отметил, что по вражеским целям работала ПВО. В результате падения беспилотника в Полтавском районе было повреждено складское помещение одного из гражданских предприятий.

"Загорелся пожар, который был ликвидирован подразделениями ГСЧС. К счастью, обошлось без пострадавших", - подытожил он.

Обстрел Украины 18 октября

Заметим, что кроме Полтавы, российские оккупанты в течение ночи атаковали несколько районов Днепропетровской области. Как следствие - возникло несколько пожаров, а также от вражеских обстрелов пострадала больница.

Кроме того, в ночь на 18 октября российские оккупанты снова атаковали Запорожье.

В городе было зафиксировано несколько ударов, а позже и несколько пожаров и повреждения учебного заведения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна России против УкраиныОккупанты