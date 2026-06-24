ua en ru
Ср, 24 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія вдарила по пляжу у Запоріжжі, серед поранених діти (фото)

16:54 24.06.2026 Ср
2 хв
Що відомо про наслідки ворожого удару?
aimg Валерій Ульяненко
Росія вдарила по пляжу у Запоріжжі, серед поранених діти (фото) Фото: наслідки ворожого удару по Запоріжжю (t.me/ivan_fedorov_zp)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

В середу, 24 червня, російські окупанти вдарили по пляжу у Запоріжжі. Серед постраждалих - троє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Ворожа атака на Запоріжжя відбулась на тлі загрози ударних безпілотників в області.

Читайте також: Дрони летіли з декількох напрямків, є прильоти: як ППО відбила нічну атаку РФ

"Поранено чотири людини, з них троє дітей. Кожному надається медична допомога", - наголосив Федоров.

Він додав, що пошкодження отримали автомобілі та заклад харчування, що нині не функціонує.

Фото: наслідки ворожого удару по Запоріжжю (t.me/ivan_fedorov_zp)

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 22 червня кілька разів атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожих обстрілів у місті пошкоджені будинки, є постраждалі.

Зазначимо, окупанти регулярно б'ють по Запоріжжю. Зокрема, у суботу, 20 червня, ворожі авіаудари спричинили масштабні руйнування цивільної інфраструктури міста. Були пошкоджені 12 багатоповерхових будинків, об’єкт соціальної сфери, приватне майно та автомобілі.

Крім того, країна-агресорка атакувала Запоріжжя ввечері 16 червня. Тоді внаслідок удару росіян виникла пожежа у житловому будинку та торговому центрі.

РБК-Україна також писало, що ворог отримав пряму вказівку суттєво збільшити кількість ударів дронами-камікадзе по Запоріжжю. Російські окупанти планують атакувати цивільні об’єкти міста.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Запоріжжя Війна в Україні
Новини
Росія стягує ППО до Москви та Керченського мосту, послаблюючи інші напрямки, - Зеленський
Росія стягує ППО до Москви та Керченського мосту, послаблюючи інші напрямки, - Зеленський
Аналітика
Клуб обраних. Хто у світі має балістику та чи зможе Україна створити власний ракетний "меч"
Роман Коткореспондент РБК-Україна Клуб обраних. Хто у світі має балістику та чи зможе Україна створити власний ракетний "меч"